Białoruski reżim niszczy niezależną korporację medialną

Reżim Aleksandra Łukaszenki niszczy największą i jedyną niezależną w kraju korporację medialną. W obronie aresztowanych dziennikarzy staje nawet Kościół.

Po wtorkowych rewizjach w redakcji portalu tut.by (zablokowany decyzją władz) na Białorusi liczą zatrzymanych dziennikarzy. Wiceszef Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) Barys Harecki mówił w środę „Rzeczpospolitej" o trzynastu aresztowanych kolegach po fachu. Wśród nich znalazła się redaktor naczelna portalu Maryja Zołotowa. Za kraty trafiali nawet korespondenci innych niezależnych mediów, którzy relacjonowali wydarzenia pod redakcją. Poniżej dalsza część artykułu

– To ciąg dalszy tłumienia wolności słowa na Białorusi, rozprawa nad mediami. Tut.by to więcej niż portal informacyjny, stał się już częścią życia Białorusinów – mówi Harecki.

Tut By Media to korporacja, która posiada nie tylko najpopularniejszy portal informacyjny (tut.by – ok. 3,3 mln czytelników dziennie), ale też wiele innych portali. Służby wtargnęły też do redakcji av.by (największy w kraju portal motoryzacyjny).

Firma posiada również najpopularniejszy w kraju serwis ofert pracy, sprzedaży biletów do instytucji kultury i oferuje wiele innych usług (w tym pocztę elektroniczną). To jedyna tego typu korporacja w kraju Aleksandra Łukaszenki niezwiązana z władzami. Założył ją znany biznesmen Jurij Zisser (zmarł w 2020 roku). Oficjalnie firma została oskarżona o „oszustwa podatkowe na dużą skalę", ale niewielu Białorusinów w to wierzy.

– Poza tut.by niczego podobnego na Białorusi już nie ma. Mam wrażenie, że służby Łukaszenki robią wszystko i celowo eskalują sytuację, by Unia Europejska wprowadziła w końcu poważne sankcje. Bo to, co zastosowała Bruksela dotychczas, reżimu w Mińsku nie powstrzyma – mówi „Rzeczpospolitej" Iryna Chalip, znana białoruska dziennikarka. – Europejczycy prowadzą z Łukaszenką biznes, ropa i gaz płyną i nic więcej nie potrzeba – dodaje.