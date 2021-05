Białoruś: Prorządowy kanał wyemitował nagranie z Ramanem Pratasiewiczem

W poniedziałek wieczorem w białoruskich mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że zatrzymany Raman Pratasiewicz trafił do szpitala z powodu problemów z sercem. Informowano, że jego stan jest krytyczny. Informację tę miała przekazać matka zatrzymanego.

Przedstawicielka MSW Białorusi, Olga Czemodanowa zaprzeczyła tym doniesieniom. Przekazała, że zatrzymany przebywa w areszcie w Mińsku

Na potwierdzenie tych słów, na prorządowym kanale na Telegramie pojawiło się krótkie nagranie z udziałem Pratasiewicza. 26-latek poinformował, że nie ma problemów ze zdrowiem. Zapewnił, że współpracuje ze śledczymi i przyznaje się do udziału w zamieszkach.

"Oto jak Raman wygląda pod presją fizyczną i psychiczną. Żądam natychmiastowego uwolnienia Ramana i wszystkich więźniów politycznych" - napisała Cichanouska

Nagranie skomentował również Franak Viacorka, jeden z doradców Cichanouskiej. Jego zdaniem ewidentnie widać, że zatrzymany był bity. Świadczyć o tym maja ciemne ślady na jego czole. "Przerażające nagranie" - napisał.

??Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD