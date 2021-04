Andrzej Poczobut z zarzutami podżegania do nienawiści Fotorzepa, Robert Gardziński

Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut usłyszał zarzuty karne. Zarzucono mu podżeganie do nienawiści. Grozi za to od 5 do 12 lat więzienia.