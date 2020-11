Roman Bondarenko, białoruski Popiełuszko

W środę wieczorem pojawiła się tam grupa wysportowanych i zamaskowanych mężczyzn, którzy zaczęli zrywać biało-czerwono-białe wstążki, symbol przeciwników reżimu nawiązujący do historycznej flagi Białorusi. Roman Bondarenko dowiedział się o tym z czatu mieszkańców i napisał jedynie: „wychodzę”. Do domu już nigdy nie powrócił. Nie wszczynał bójki, próbował jedynie porozmawiać z przybyszami. Najpierw został pobity przez (prawdopodobnie funkcjonariuszy służb w cywilu), a następnie trafił do komisariatu milicji w centralnej dzielnicy stolicy. Stamtąd po północy pobitego Bondarenkę przywieziono do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Poza licznymi obrażeniami na ciele, miał urazowe uszkodzenie mózgu.