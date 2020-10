Łukaszenko mówi o potrzebie wyborów. Ale nie prezydenckich AFP

Białoruski prezydent, Aleksandr Łukaszenko, oświadczył w piątek, że niezbędne są wybory do Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, co ma być częścią planu wprowadzenia poprawek do konstytucji Białorusi - informuje państwowa agencja informacyjna BiełTa.