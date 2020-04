Tarcza antykryzysowa 3.0: bezpłatne poradnictwo prawne przez internet

Nieodpłatne poradnictwo prawne może być świadczone przez internet – wynika z projektu tarczy 3.0.

Choć wiele punktów bezpłatnego poradnictwa w Polsce nie prowadzi dziś stacjonarnej obsługi interesantów, to stara się im służyć radą w formie zdalnej. W przepisach trudno odnaleźć umożliwiający to przepis. Resort sprawiedliwości postanowił to zmienić. Poniżej dalsza część artykułu

„W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu" – czytamy w projekcie.

W ocenie radcy prawnego Ryszarda Ostrowskiego, wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, to zasadna zmiana.

– Początkowo MS dopuszczało zamykanie punktów przez starostów, a w razie ich zamknięcia konieczność odrabiania przez radców prawnych dyżurów po zakończeniu okresu epidemii – wskazuje prezes Ostrowski.

I zapewnia, że radcowie są w pełni przygotowani do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W dokumencie znalazła się również informacja, że resort sprawiedliwości ma prowadzić centralny system teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W powyższym systemie przetwarzane mają być dane osób zgłaszających się na wizytę, a także tych udzielających porad. Administratorami ich danych osobowych ma być resort, starostowie oraz wojewodowie. Informacje mają być w ich dyspozycji co do zasady przez pięć lat (z wyjątkiem danych osobowych osób zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez rok). Zmienić ma się również forma karty bezpłatnego poradnictwa, która zyska formę elektroniczną.

Co jeszcze? Resort chce, by podmioty prowadzące rejestrację zgłoszeń zamierzających otrzymać nieodpłatną poradę dążyły „do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie". To rozwiązanie nie podoba się adwokatowi Dariuszowi Golińskiego.