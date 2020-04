Koronawirus: prawnicy każdemu pomogą za darmo

- Doradzimy każdemu, kto w chwili obecnej nie wie co robić - zapewniają prawnicy.

Do akcji włączyły się kancelarie, które wydelegowały swoich prawników do pracy pro bono. To między innymi Russell Bedford, Nowakowski i Wspólnicy, GP Togatus, Sadkowski i Wspólnicy, ECDP, Kancelaria Jacek Czabański, Wiliński Legal.