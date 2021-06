Dwa paszporty covidowe zamiast jednego

Paszport covidowy, którego oficjalna nazwa brzmi Unijny Certyfikat COVID (UCC), ma ułatwić podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Można go pobrać m.in. w rządowej aplikacji mObywatel lub z Internetowego Konta Pacjenta. Certyfikaty przysługują zaszczepionym, ozdrowieńcom i osobom z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

W Polsce paszport szczepionkowy jest ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

Co zrobić, by go uzyskać?