Pandemia: klienci bez maseczek są bezkarni

Zaostrzenia związane z czasem pandemii odbiły się niemal na każdym. I choć rząd powoli odmraża gospodarkę, to pewne uciążliwości pozostają. Mowa tu o obowiązku zakładania maseczek w miejscach zamkniętych i bezpiecznym dwumetrowym odstępie.

Każdy z ww. wymogów jest ignorowany. Wystarczy wejść do pierwszego lepszego sklepu, by zobaczyć ludzi bez maseczek.

Co na to sanepid?

Jeśli złamie przepisy o bezpieczeństwie sanitarnym, musi się liczyć z surowymi karami: mandatem do 500 zł i karą administracyjną do 30 tys. zł.

W trybie administracyjnym nakładana jest kara od inspektora sanitarnego (sanepid). Może to być nawet 30 tys. zł. Kara ściągana jest z konta w ciągu siedmiu dni od dnia wydania decyzji. Obywatel ma prawo odwoływać się od tej decyzji, ale to na pewno zajmie dużo czasu. A pieniędzy na koncie nie ma.

Mandatu od policjanta (do 500 zł) można nie przyjąć – wtedy sprawą zajmie się sąd i to on podejmie decyzję – w wyroku – czy nasze zachowanie było wykroczeniem. Jeśli uzna, że tak, możliwa będzie jeszcze apelacja (o ile się na nią zdecydujemy). Dopiero po uprawomocnieniu wyrok będzie ostateczny, a kara (grzywna) zostanie wyegzekwowana z naszego konta.