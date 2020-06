MZ: sklepy mogą wybrać między rękawiczkami a środkami dezynfekcji rąk

Sklepy są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk – wyjaśnia resort zdrowia. To odpowiedź dla Rzecznika Praw Obywatelskich wobec jego wątpliwości, że z odpowiedniego rozporządzenia nie wynika wprost, czy zaopatrzenie w rękawiczki jest obowiązkiem sklepu, czy też klienta.

- Użyty w przepisie spójnik „lub" odnosi się do zapewnienia rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk albo też rękawiczek jednorazowych czy też środków do dezynfekcji rąk – podało ministerstwo. Poniżej dalsza część artykułu

Ten sam problem Już 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę Ministrowi Zdrowia, że przepisy są niejasne: stwierdzają, że sklep ma obowiązek „zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk". - Ze spójnika „lub" wynikałoby nie, że np. sklep może dodatkowo zapewnić płyn do dezynfekcji, ale że może to zrobić zamiast wydawania rękawiczek. Nie jest jednak w rozporządzeniu napisane, że do sklepu można wejść po założeniu rękawiczek lub po dezynfekcji rąk - pisał RPO.

W odpowiedzi resort napisał, że kwestie tę regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r.

- Ale nowe przepisy powielają wciąż tę samą redakcję przepisów, w których mówi się o zapewnianiu rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, jednocześnie nakazując szeroko uregulowanej kategorii klientów noszenie rękawiczek podczas zakupów – wskazał RPO w kolejnym wystąpieniu do resortu z 8 maja.

Odpowiedź resortu zdrowia Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wskazał, że użyta w analizowanym przepisie alternatywa łączna w postaci spójnika „lub" odnosi się do zapewnienia rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk, albo też rękawiczek jednorazowych, czy też środków do dezynfekcji rąk.