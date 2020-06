Odmrożone kluby fitness, siłownie, baseny - są zalecenia dla przedsiębiorców i klientów

Swoim pracownikom i innym zatrudnionym kluby i siłownie muszą zapewnić maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także możliwość zachowania odległości między osobami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).

Każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu musi zostać zdezynfekowane. Ma to zrobić klient na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy typu maty.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). W toaletach ograniczona będzie liczba korzystających w tym samym czasie – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. W łazienkach nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

Zalecenia dla saun zakładają ograniczenie do 2 liczby osób korzystających w tym samym. Sauny, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 st. C powinny być nadal zamknięte. Do sauny można wejść tylko boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).