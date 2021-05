Koronawirus: od 15 maja bez maseczek na otwartym powietrzu. Gastronomia, kina i teatry pod chmurką

Swoją działalność w ogródkach gastronomicznych będą mogły wznowić restauracje. Od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie działalności stacjonarnej będzie możliwe, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 metra.

