Wykroczenia w 2020 r. Epidemia koronawirusa nie służy porządkowi

Poluzowanie przestrzegania zasad prawa ma być widać także w najbliższych miesiącach. Rząd szykuje się więc na obostrzenie przepisów mandatowych. Mówi się o podniesieniu wysokości mandatów dla kierowców (nawet do 2 tys. zł) oraz rezygnacji z zasady odmowy przyjęcia mandatu (wówczas kierowany jest wniosek do sądu). Dziś procedura wygląda następująco: obywatel, którego funkcjonariusz chce ukarać mandatem, ma prawo do odmowy jego przyjęcia. W takiej sytuacji policja przygotowuje wniosek o ukaranie i wysyła go do sądu. I to on decyduje o ewentualnej grzywnie i jej wysokości. Jest to sąd właściwy dla miejsca złamania przepisów. Sąd nie jest związany wcześniejszą decyzją policjanta, a ukarany może się stawić na rozprawę lub przesłać wyjaśnienia.