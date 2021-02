400 zł za spotkanie w parku podczas epidemii - jest kasacja RPO

W kwietniu 2020 r., kiedy rząd zakazał wstępu do lasy i parków z powodu koronawirusa, dwóch znajomych spotkało się w parku w centrum miasteczka. Policja skierowała sprawę do sądu obwiniając ich o wykroczenie z art. 54 k.w. w zw. z § 11a ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Sąd wymierzył jednemu z mężczyzn 300 złotych grzywny, do tego dodał 30 złotych opłaty oraz 70 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania na rzecz Skarbu Państwa. Drugi dostał zaś 200 zł grzywny, a z innych opłat został zwolniony. Wyroki nie zostały zaskarżone i uprawomocniły się.

