Koronawirus: zmiany w obostrzeniach od 1 lutego: otwarte galerie handlowe, bez godzin dla seniorów

Rząd nie zdecydował się natomiast na powrót do szkół maturzystów i uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Jak poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, obecne obostrzenia będą obowiązywały do 14 lutego. To oznacza, że w trybie stacjonarnym będą uczyć się tylko najmłodsze klasy szkoły podstawowej.