Trudno zabić takie wspomnienia

W nowej sekcji „Spotkania”, która ma promować kino artystyczne, często trudne lub wręcz eksperymentalne, znalazła się pełnometrażowa animacja Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Piękny, wzruszający film o tym, co boli najbardziej. O ludziach, którzy odeszli, o niedokończonych rozmowach, o chwilach, których nie poświęcamy najbliższym, a potem jest już za późno. I gdzieś w środku, w duszy, zostaje żal, poczucie niespełnienia.

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” łączy elementy realistyczne z poetyką snu. Czasem złego, czasem dobrego. Jest opowieścią bardzo osobistą, w której wracają wciąż nowe szczątki własnej pamięci autora. Ojca, który zabiera małego chłopca nad morze i po przyjeździe zapomina zadzwonić do żony, że dojechali. Histerii matki, bo „przecież zawsze dzwonił”, coś więc musiało się stać. Wspomnień o odchodzeniu rodziców.

Rozmowa z umierającą w szpitalu matką to chyba najbardziej wzruszający moment filmu. Syn się spieszy, ledwo słucha, a matka do końca kochająca mówi: „Synku, dbaj o siebie, wysypiaj się...”.

Nie był to proces prosty. W Iranie przetrzymywany w areszcie domowym Jafar Panahi zrobił kilka filmów, m.in. jeżdżąc po mieście taksówką. Do Sencowa z trudem dochodziły cenzurowane e-maile, a odwiedzać go mogli tylko członkowie rodziny i prawnik. I to on pokazywał mu rysunki z projektami scenografii, kostiumów. Z odległości 6 tysięcy kilometrów reżyser e-mailami ustalał obsadę, dawał wskazówki. Na planie za kamerą stanął Achtem Sejtablajew, autorem zdjęć jest Adam Sikora, film zmontował Jarosław Kamiński.