Morgan Stanley tylko dla zaszczepionych

James Gorman, prezes banku Morgan Stanley, stwierdził niedawno, że 90 proc. pracowników głównej nowojorskiej siedziby jest już zaszczepionych i że wszyscy powinni wrócić do pracy biurowej przed 6 września, czyli przed amerykańskim Świętem Pracy. – Jeżeli możecie już chodzić do restauracji w Nowym Jorku, to możecie też przychodzić do biura i chcemy was w biurach – powiedział Gorman.