Ustawowe wakacje kredytowe na razie bezterminowe, ale nie dla wszystkich

Klient może zawiesić spłatę jednego kredytu mieszkaniowego i jednego konsumenckiego. Jeśli kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa hipoteczne) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko w przypadku jednego. – Jeśli klient ma kredyty także w innym banku, to również i je może zawiesić: jeden mieszkaniowy i jeden konsumencki w danej instytucji – podkreśla wicepremier Jadwiga Emilewicz. – Naszą intencją było danie klientom realnego wsparcia. Skoro stracili możliwość spłaty kredytu w jednym banku, to prawdopodobnie także i w innym, stąd możliwość korzystania z wakacji kredytowych w obu instytucjach – dodaje.

Wnioski mają być przyznawane na podstawie oświadczenia klienta. – Chodzi o to, by proces ten był szybki i by banki nie prowadziły długich analiz. Oświadczenie składane jest instytucjom finansowym pod rygorem odpowiedzialności karnej, później bank będzie mógł je zweryfikować – przekonuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Podkreśla, że odsetki nie będą umarzane. – Ustawowe wakacje umożliwią ich przesunięcie o maksymalnie trzy miesiące. Banki otrzymają wszystkie raty kapitałowe i odsetkowe, ale później. To da klientom czas na stanięcie na nogi – dodaje.