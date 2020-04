Białorusini uciekają z banków i zapełniają pończochy

Popyt na waluty zwiększył się w marcu na Białorusi o 15 proc., według danych banku centralnego. Po raz pierwszy od półtora roku spadła też wielkość depozytów rublowych od razu o 18 proc. Także stan kont walutowych osób fizycznych zmniejszył się o 140,3 mln dol., czyli o 23 proc. Białorusini wciąż trzymają w swoich bankach 6,32 mld dol.

W tym samym miesiącu, pomimo dewaluacji rubla białoruskiego do dolara o 15 proc., popyt na amerykańską walutę sięgnął 1,02 miliarda dolarów. To o 279,4 mln dol. więcej aniżeli wyniosła w tym czasie podaż dolarów w białoruskich bankach i kantorach.

W marcu zakupy netto dolarów zwiększyły się na Białorusi 2,2 razy w stosunku do lutego, a w stosunku do stycznia - aż 6,2 razy. Wszystko to zdaniem ekspertów, ma związek ze spodziewanym nawet przez tzw. zwykłych Białorusinów dalszym spadkiem wartości rubla białoruskiego.