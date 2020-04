Czerwińska: EBI zwiększa wsparcie dla firm o 200 mld euro

Nadzwyczajnie zwołana rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) omówiła w piątek utworzenie funduszu gwarancyjnego o wartości 25 mld euro, o czym bank poinformował wieczorem. Ten fundusz umożliwi grupie EBI zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorstw we wszystkich 27 państwach członkowskich UE o dodatkowe 200 mld euro – informuje bank.

To nowa porcja pieniędzy jest dodatkiem do tzw. natychmiastowego pakietu wsparcia dla europejskich MŚP ogłoszonego w marcu, który ma wartość 40 mld euro. Teraz o wszystkim zadecyduje Unia Europejska. Zarząd przygotował propozycję funduszu do dyskusji decydentów we wtorek 7 kwietnia 2020 r.



Bank od niedawna ma w zarządzie Polkę, byłą minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. – Dzisiaj Grupa EBI zaproponowała ustanowienie tarczy do wysokości 200 mld euro dla europejskich firm najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusa – mówi Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Tłumaczy, że celem tego instrumentu jest wsparcie sektora prywatnego w przezwyciężaniu dzisiejszego zastoju gospodarki, a potem umożliwienie sprawnego wznowienia działalności gospodarczej. – W Polsce będziemy ścisłe współpracować z BGK i innymi instytucjami finansowymi. Zależy nam, by pieniądze udostępniać tam, gdzie są najbardziej potrzebne – wyjaśnia Czerwińska.