Dawne statki wydobyte z Wisły

Wrak dużej rzecznej jednostki transportowej sprzed kilku stuleci odkryli badacze koło Warszawy.

Odkrycie to nastąpiło w trakcie badania dna Wisły na przestrzeni kilkunastu kilometrów, od Kanału Żerańskiego w Warszawie po Jabłonnę. W ciągu całego 2019 r. archeolodzy przepłynęli motorówką około 400 kilometrów równoległymi pasami, zbadali 13 kilometrów rzeki o powierzchni 500 hektarów. Poniżej dalsza część artykułu

W mętnej wodzie Odkryty wrak to dobrze zachowany, duży drewniany statek transportowy, ma 37 metrów długości i 6 metrów szerokości. – To najprawdopodobniej szkuta, czyli taki typ statku transportowego, który był używany od XIV do XVIII wieku. Taka jednostka, mogła przewieźć nawet 100 ton towarów – wyjaśnia szef projektu, archeolog podwodny Artur Brzóska ze Stowarzyszenia Archeologów Jutra.

Ponieważ badania rzeki utrudnia minimalna przejrzystość wody, nurkujący archeolodzy widzą na odległość zaledwie kilkudziesięciu centymetrów. Dodatkowo, poszukiwania utrudnia wartki nurt.

Dlatego badaczom nie udało się znaleźć żadnych przedmiotów związanych ze statkiem, na przykład przewożonych towarów. W tym przypadku, jeżeli szkuta przewoziła zboże do Gdańska, co jest najbardziej prawdopodobne, taki ładunek nie mógł przez kilkaset lat przetrwać w nurcie rzeki. Do badań wykorzystano sonar zamontowany na motorówce.

Najlepiej zachowana jednostka tego typu w Polsce została wydobyta w 2018 r. w Czersku na południe od Warszawy, obecnie znajduje się w rękach konserwatorów w Rybnie na Mazowszu, gdzie mieści się Ośrodek Magazynowo-Studyjny Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Inny wrak namierzono w czasie najnowszych badań w rejonie Burakowa pod Warszawą, był to prom z końca XIX wieku, na co wskazują prowadnice na liny znajdujące się z boku jednostki.

Do tej pory na tym odcinku rzeki zarejstrowano tylko dwa wraki. Jeden z XVI wieku, którego typu ze względu na zły stan zachowania nie da się określić. Druga jednostka to XIX-wieczna berlinka, podłużna barka do pływania po kanałach i rzekach.

Pomógł przypadek Badacze natknęli się także na wysokości Łomianek Dolnych na pozostałości mostu z czasów II wojny światowej – pale wbite w dno rzeki i resztki konstrukcji stalowej, przeprawę zbudowali niemieccy saperzy.

Podczas testowania sonaru na wysokości warszawskiej Starówki udało się zlokalizować fragment statku wbity w dno rzeki, być może szkuty, fragment tej jednostki wyciągnięty na powierzchnię – drewniana wręga – waży 250 kilogramów.

Teraz z wraków pobrane zostaną próbki do badań dendrochronologicznych, dzięki czemu możliwe będzie precyzyjne – co do jednego roku – określenie wieku zatopionych jednostek. Również z Martwej Wisły w rejonie gdańskiej dzielnicy Stogi wydobyto szczątki bardzo dużego rzecznego statku, który zatonął w XVIII wieku. Miał on prawdopodobnie długość 30 metrów. Odkrycia dokonali naukowcy z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przy współpracy z firmą UW Service, która dostarczyła niezbędny tabor pływający oraz ciężki sprzęt. Zespołem kierował dr Waldemar Ossowski. Prace wydobywcze trwały miesiąc.

Na wrak natrafiono podczas pomiarów hydrograficznych wykonywanych z kutra „Hydrograf 10” należącego do oddziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni. Wrak spoczywał w poprzek projektowanego toru wodnego, należało go zbadać i wydobyć. Po sporządzeniu szczegółowej dokumentacji elementy kadłuba zostały przetransportowane do Pracowni Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego. Zachowało się ok. 30 proc. wraku.