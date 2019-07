Wielka tajemnica z czasów faraona

Piramida Cheopsa w Gizie pod Kairem, największa na świecie, potrafi koncentrować energię elektromagnetyczną.

Taką rewelacyjną informację zawiera artykuł opublikowany na łamach najnowszego numeru specjalistycznego pisma naukowego „Journal of Applied Physic". Poniżej dalsza część artykułu

Z tezą taką wystąpili naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego, Mechaniki i Optyki (ITMO) w Sankt Petersburgu, zespołem kierował prof. Andrej Jewlukin. Piramida w Gizie nie przestaje zaskakiwać badaczy. Po niedawnym odkopaniu u jej podnóża dwóch domostw sprzed 4,5 tys. lat (podobnie jak wiek piramidy Cheopsa), tym razem niespodzianka kryje się w samej piramidzie. Badacze stwierdzili, że komory w jej wnętrzu oraz podstawa zdolne są do koncentrowania energii elektromagnetycznej.

Starożytne fale Taką informację o wyraźnie ezoterycznym wydźwięku podali profesjonalni uczeni, którzy z natury rzeczy działają w duchu pragmatyzmu i trzymają się faktów. „Zastosowanie metod współczesnej fizyki do badania właściwości piramid jest ważne i owocne. Umożliwi to dokonanie nowych odkryć i uzyskanie nowych informacji o tych niezwykłych obiektach" – stwierdzają autorzy artykułu w „Journal of Applied Physic". Aby móc analizować zachowanie się fal w piramidzie, badacze najpierw ocenili sposób, w jaki fale radiowe wywołują zjawisko rezonansu wewnątrz tej monumentalnej struktury. – Przyjęliśmy następujące założenia: nie istnieje żadna nieznana komora wewnątrz obiektu, zaś budulec piramidy o właściwościach zwykłego wapienia został rozmieszczony jednolicie tak wewnątrz, jak i na zewnątrz piramidy – wyjaśnia prof. Andrej Jewlukin. W oparciu o te założenia, badacze stworzyli model odpowiedzi elektromagnetycznej egipskiego monumentu i oszacowali sposób, w jaki fale rozchodzą się i są absorbowane wewnątrz piramidy. Rezultatem tych poczynań jest stwierdzenie, że pola elektromagnetyczne skoncentrowane są u jej podstawy, ale także na poziomie komór w jej wnętrzu. Stwierdzenie to, choć zaskakujące, nie oznacza jednak, że budowniczowie piramidy Cheopsa opanowali już wtedy wszystkie subtelności elektromagnetyzmu. Raczej mamy w tym przypadku do czynienia ze szczególnym zbiegiem okoliczności.

Archeologia inaczej – Mimo że to studium sprawia wrażenie niezbyt konwencjonalnego, trzeba przypomnieć, że metody współczesnej fizyki były już stosowane. do badania wielkiej piramidy w Gizie i doprowadziły do odkrycia w niej zupełnie nowej struktury. Ponieważ jednak to studium jest całkowicie teoretyczne, trudno jest przewidzieć, do czego ono doprowadzi – komentując prace rosyjskich naukowców powiedziała prof. Antonija Grubisic-Cabo z Monash University w Melbourne.