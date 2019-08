Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: czas na powtórkę z procedury karnej

Na terenie całego kraju w sobotę, 28 września 2019 r., o godz. 11 po raz 14. zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz 12. państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru. Egzaminy zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce. Od kilku tygodni wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy w powtórce do egzaminu. Dziś publikujemy przypomnienie z procedury karnej.

Środki przymusu...

Zatrzymanie:

- każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby albo nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji;

- policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli jest uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo i zachodzi obawa ucieczki, ukrycia się tej osoby, zatarcia śladów przestępstwa, nie można ustalić jej tożsamości, można wobec tej osoby przeprowadzić postępowanie w trybie przyspieszonym. Policja ma również prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie z nią zamieszkującej, a zachodzi obawa, że popełni ponownie to przestępstwo. Natomiast policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo powyższe zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w szczególności o prawie do: skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, dostępu do pierwszej pomocy medycznej oraz wysłuchać go;

- zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, jeżeli:

1) ustała przyczyna zatrzymania,

2) w terminie 48 godzin od zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania,

3) polecenie takie wyda sąd lub prokurator,

4) w terminie 24 godzin od przekazania go do sądu nie doręczono mu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.

Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

...i zapobiegawcze

- stosuje się je w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Mają one zastosowanie, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym środki zapobiegawcze można stosować wobec osoby, której przedstawiono zarzuty. Środki te stosuje się aż do chwili rozpoczęcia wykonywania kary.

Tymczasowe aresztowanie:

- może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu;

- na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie;

- zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie orzekaniu co do środków zapobiegawczych;

- tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, gdy:

1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza w sytuacji niemożliwości ustalenia jego tożsamości bądź nieposiadania w kraju stałego miejsca pobytu,

2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień bądź w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,

3) oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni albo występku zagrożonego karą, której górna granica wynosi co najmniej osiem lat pozbawienia wolności bądź sąd I instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż trzy lata,

4) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono zbrodnię lub umyślny występek, popełni przestępstwo przeciwko: życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy groził, że to zrobi. W tej sytuacji środek zapobiegawczy można zastosować wyjątkowo;

- negatywne przesłanki tymczasowego aresztowania – ze względów szczególnych należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:

1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo,

2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego najbliższej rodziny, a ponadto

3) okoliczności sprawy wskazują, że sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności,

4) jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osobę najbliższą dla oskarżonego, pracodawcę, szkołę, uczelnię, dowódcę (w przypadku żołnierza), a gdy oskarżonym jest przedsiębiorca albo niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, na jego wniosek – zarządzającego przedsiębiorstwem;

- czas trwania tymczasowego aresztowania:

1) w postępowaniu przygotowawczym – maksymalnie trzy miesiące,

2) gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie, na wniosek prokuratora sąd I instancji właściwy do rozpoznania sprawy może przedłużyć okres tymczasowego aresztowania (łącznie) do 12 miesięcy.

3) łączny okres tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku nie może przekroczyć 2 lat,

4) w przypadku zbiegu tymczasowego aresztowania z wykonywaną karą pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie, do okresu tymczasowego aresztowania zalicza się okres odbywania kary pozbawienia wolności,

5) przedłużenia na okres oznaczony może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie (na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy albo prokuratora bezpośrednio przełożonego nad tym, który nadzoruje lub prowadzi śledztwo), jeżeli konieczność wynika z: zawieszenia postępowania karnego, ustalania tożsamości oskarżonego, wykonywania czynności dowodowych, przewlekania postępowania przez oskarżonego;

• okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.

Poręczenie majątkowe:

• w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, zastawu, hipoteki może złożyć oskarżony bądź inna osoba. Wysokość, rodzaj, warunki poręczenia, termin złożenia przedmiotu określa się w postanowieniu uwzględniającym sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu;

• o przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu sumy poręczenia orzeka z urzędu sąd, przed którym postępowanie się toczy, w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Poręczenie społeczne:

• od pracodawcy oskarżonego, kierownictwa szkoły lub uczelni, zespołu, w którym oskarżony pracuje albo uczy się, organizacji społecznej można, na ich wniosek, przyjąć poręczenie, że oskarżony stawi się na każde wezwanie i nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania.

Dozór Policji:

• można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie – pod dozór przełożonego wojskowego;

• oddany pod dozór ma obowiązek stosować się do wymagań z postanowienia sądu bądź prokuratora, w szczególności może mieć: zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, obowiązek zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamiania go o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, zakaz przebywania w określonych miejscach i innych ograniczeniach jego swobody, niezbędnych do wykonywania dozoru;

• jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu.

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu:

• zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – można nałożyć na oskarżonego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie z nim zamieszkującej, jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni to przestępstwo (zwłaszcza gdy groził, że to zrobi). Jeżeli oskarżonego zatrzymano i zachodzą podstawy do zastosowania ww. środka zapobiegawczego, Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie tego środka. Środek stosuje się przez maksymalnie 3 miesiące, jednak sąd I instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące.

Zawieszenie w czynnościach:

• służbowych, zawodowych oskarżonego albo nakaz powstrzymania się od określonej działalności, od prowadzenia pojazdów lub zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania.

Zakaz opuszczania kraju:

• w razie uzasadnionej obawy ucieczki, można go zastosować wobec oskarżonego, przy czym może on być połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu.

List gończy:

• jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd albo prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

List żelazny:

• jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może mu wydać list żelazny;

• list żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, w postępowaniu przygotowawczym – prokuratora,

2) nie będzie oddalał się bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,

3) nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań albo wyjaśnień lub w inny bezprawny sposób utrudniał postępowania karnego.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie, naruszenia innych warunków przez oskarżonego sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

Kary porządkowe:

• na świadka, biegłego, tłumacza, specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie bądź bez zezwolenia tego organu oddalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną do 3000 zł. Taką samą karę można zastosować w wypadkach szczególnych, wobec obrońcy lub pełnomocnika (w postępowaniu przygotowawczym karę pieniężną, na wniosek prokuratora, nakłada sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie). W sytuacji powyższej można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka, natomiast biegłego, tłumacza i specjalistę tylko wyjątkowo;

• w razie uporczywego uchylania się od: złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza, specjalisty, wydania przedmiotu można zastosować, niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas maksymalnie 30 dni. Przepis ten stosuje się również w razie uporczywego niestawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, gdy zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia nie jest wystarczające dla zapewnienia stawiennictwa osoby wezwanej. Aresztowanie należy uchylić, gdy osoba aresztowana spełni swój obowiązek bądź jeżeli postępowanie przygotowawcze albo w danej instancji ukończono.