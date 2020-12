Tomasz Krzyżak: Dotrzeć do sceptyków

Deklaracja papieża, polskich hierarchów, nota Kongregacji Nauki Wiary, a także stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP (opublikowane w poniedziałek) wielu katolikom, którzy dziś są w stosunku do szczepień mocno sceptyczni, powinny nieco rozjaśnić ich liczne wątpliwości. Tyle tylko, że z jasnym przesłaniem – o tym, że szczepionka jest szansą na powrót do w miarę normalnego życia, w tym także np. zniesienia limitów wiernych w kościołach (na czym duchownym, tak od strony duszpastersko-pastoralnej, jak i ekonomicznej powinno zależeć), trzeba dotrzeć do wiernych. A tego nie da się osiągnąć poprzez publikację jednego czy drugiego dokumentu – bo i tak wiele osób ich nie przeczyta. Z jednej strony odstraszająca może być objętość, z drugiej trudny do zrozumienia język. Trzeba, by biskupi poszli teraz niejako za ciosem i przygotowali krótkie przesłanie do odczytania we wszystkich kościołach, w którym rozwialiby pojawiające się wątpliwości.