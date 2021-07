Michał Kolanko: Jak PiS chce zdobyć wyborców na wsi

Bez mobilizacji tego elektoratu nie byłoby ubiegłorocznego zwycięstwa Andrzeja Dudy. Teraz jednak zaczyna się kolejna rozgrywka. Z badań PiS wynika jednoznacznie, że „polskie Kansas" się zmienia. Stąd nacisk w Polskim Ładzie na nowe aspiracje i modernizację z zachowaniem własnej tożsamości kulturowej. O tym tandem Kaczyński–Morawiecki mówi na spotkaniach od Rypina po Garwolin. W międzyczasie Kaczyński przywraca większość PiS w Sejmie, w środę do klubu powróciła posłanka Małgorzata Janowska.

Nacisk na utrzymanie i rozbudowę poparcia poza dużymi miastami widać od samego początku, gdy PiS pokazał Polski Ład. Wtedy Jarosław Kaczyński na pierwszym planie postawił dumę wynikającą z tego, że PiS reprezentuje wieś. Później w jednym z wywiadów mówił, że czytał niedawno „Ludową historię Polski" Adama Leszczyńskiego. Nieco niezauważenie w głównym nurcie dyskusji medialnej PiS w ostatnich tygodniach zapowiedziało osobny Polski Ład dla Wsi jako nowy, autonomiczny program. Jego szczegóły mają być znane w najbliższych tygodniach, ale pewne propozycje już padły. PiS chce doprowadzić do modernizacji terenów dawnej prowincji i zasypać przepaść cywilizacyjną między wsią a miastem. I mówi to całkiem otwarcie.

A mniej otwarcie, że potrzebuje nie tylko utrzymania, ale też pozyskania nowych wyborców. W miastach dla PiS to bardzo trudne, pozostaje „uruchomienie" tylko mieszkańców terenu poza metropoliami, którzy wcześniej wcale albo rzadko głosowali. To ambitne zadanie, ale jak pokazują ubiegłoroczne wybory prezydenckie – do wykonania.