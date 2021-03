Michał Szułdrzyński: Trwa zdradliwe przeciąganie liny

Dlatego też uznać należy ruch opozycji za blef. I to dość ryzykowny. Co jest jego celem? Mówiąc, że KPO nie może się stać funduszem wyborczym Mateusza Morawieckiego, opozycja wbija klin w obóz rządzący. Spór pomiędzy PiS i Porozumieniem – z jednej strony – a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, z drugiej, dotyczy też tego, jakie grupy społeczne mają zyskać na KPO. Bruksela chce, jest to też po myśli Morawieckiego czy Jarosława Gowina z Porozumienia, by miliardy z EFO wydać nie na dotowanie nierentownych przedsiębiorstw, ale na sprawienie, by gospodarka była bardziej konkurencyjna, cyfrowa i zielona. To zaś wymaga, by pieniądze trafiły do innowacyjnych firm i poszły na transformację energetyczną.