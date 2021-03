Jacek Nizinkiewicz: Nie będą umierać za Obajtka

Solidarna Polska i Porozumienie nie zamierzają bronić prezesa Orlenu. Również premier Mateusz Morawiecki dystansuje się od pupila Jarosława Kaczyńskiego.

Spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem miały zdyscyplinować koalicjantów PiS. Nie zdyscyplinowały. Porozumienie nie chce wychodzić ze Zjednoczonej Prawicy, ale w sprawie np. podatku od reklam nie zamierza mówić z PiS jednym głosem. Ziobro jest zaś gotowy na wcześniejsze wybory. Politycy SP są przygotowani na budowę list z Konfederacją. Jednak mimo że w koalicji nikt nikomu nie ufa, Zjednoczona Prawica ma trwać. Od kryzysu do kryzysu. Poniżej dalsza część artykułu

Testem dla koalicji jest teraz sprawa Daniela Obajtka. Rządzący przyznają w nieoficjalnych rozmowach z „Rz", że to nie „kapiszon". Nowe doniesienia nie tylko obciążają złote dziecko prezesa PiS, ale idą też na konto Kaczyńskiego. – To on stworzył Obajtka. Niech teraz sam sobie radzi, skoro go nie sprawdził – mówi nam polityk Porozumienia. A były wójt Pcimia popełnia błąd za błędem. Używa Orlenu w prywatnej sprawie sprzed ponad dekady i nie przedstawia spójnej linii obrony.

W ZP zgoda jest co do jednego: materiały na Obajtka wypłynęły z obozu władzy. Różnice są co do tropów. Ziobryści twierdzą, że kwity wyszły z otoczenia premiera. Czy Morawiecki, czując, że jest zagrożony przez rosnącego w siłę Obajtka, mógłby go zadenuncjować „wrogim siłom"? Gdyby się okazało, że zagrał va banque przeciwko szefowi Orlenu, byłby skończony nie tylko w oczach prezesa PiS. „Koledzy" z rządu tylko czekają na zgodę Kaczyńskiego, żeby uruchomić kwity przeciwko Morawieckiemu.

Trudno podejrzewać premiera o polityczne tendencje samobójcze. SP przekonuje, że Morawiecki zyskuje na wyeliminowaniu Obajtka i wystąpił przeciwko Kaczyńskiemu. Ziobryści chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: utrącić nową gwiazdę prawicy Obajtka i niewygodnego dla nich Morawieckiego. Prezes PiS musi zdawać sobie sprawę, że jest rozgrywany. Tylko przez kogo?

Najbardziej nieufnie patrzył na Obajtka tzw. zakon PC. Według starych działaczy PiS wcisnął się on w kolejkę wiernych druhów prezesa czekających na władzę. A teraz okazało się, że szefa Orlenu zgubiła wiara we własne możliwości. Z Daniela „wszystko mogę" Obajtka staje się wójtem „wszystko załatwiam", który jest obciążeniem dla prezesa PiS. Co ciekawe, podobny mechanizm zadziałał wcześniej. Kiedy Kaczyński zachwalał obecnego premiera, wypłynęły taśmy Morawieckiego z Sowy. Kiedy zachwycał się Łukaszem Szumowskim, w mediach pojawiły się doniesienia o licznych kłopotach ministra zdrowia. Teraz, kiedy wskazał na Obajtka jako polityczną przyszłość, wybuchła kolejna afera. Czy stare zaplecze Kaczyńskiego nie pozwala mu budować nowej rezerwy kadrowej? Trwa brudna wojna.