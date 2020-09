Zuzanna Dąbrowska: Fighterzy i celebryci

Wygląda na to, że (przynajmniej na razie) – nie. Treść ramówki jest dość spójna i w przyzwoitej (żeby nie powiedzieć letniej) temperaturze lewicowa. Robert Biedroń zapewnił, że programowym „spinaczem” będzie hasło „Godność zwykłego człowieka”. To dla lewicy dobry slogan, pod warunkiem że ów „zwykły człowiek” w ogóle je usłyszy. Zakładając, że ma utrudniony dostęp do internetu, a w domu odbiera podstawowe programy TV, trudno się spodziewać, by usłyszał, co ma do powiedzenia np. o zdrowiu Marcelina Zawisza z Razem. Że lewica chce poprawić dostęp do ochrony zdrowia osób z najmniejszych miejscowości i gorzej wykształconych. Nie usłyszy, bo dla państwowej telewizji ten akurat komunikat włącznie z niepochlebną recenzją dla „uciekającego ministra zdrowia” to przekaz nie do zniesienia: za mocno uderza w istotę obecnej władzy PiS, która przecież kreuje się na obrońcę tego właśnie zwykłego człowieka.