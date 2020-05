Michał Kolanko: Wszystko się może zdarzyć

Wydawało się, iż prezydent Duda i jego sztabowcy nie do końca rozumieją, że świat się bardzo zmienił. Ale w sobotę prezydent z premierem Morawieckim podjęli próbę przejęcia inicjatywy. Paradoksalnie poprzez odwołanie do opowieści, którą już znamy, o europejskich zarobkach. W kryzysie ta opowieść brzmi inaczej niż wcześniej. Polacy chcą nie tylko zarabiać jak Europejczycy, ale w ogóle zarabiać. Prezydent i premier wspólnie mówią, że tak może być tylko dzięki wielkim inwestycjom oraz współpracy między nimi. Symbolem jest Mierzeja Wiślana. Wracamy do mocnej roli państwa jako aktora pobudzającego wzrost - mówią tak naprawdę politycy PiS. Prezydent potrzebował nowej opowieść na drugą kampanię, być może dziś ją znalazł. Wzmocnił ją spot sztabu z kontrastem między współpracą, a agresywną opozycją. Teraz dopiero widać, co znaczy konkurencja w polityce. Bo to Trzaskowski wywołał temat. A politycy PO przekonują, że opowieść Morawieckiego i Dudy nie będzie skuteczna.

Poniżej dalsza część artykułu