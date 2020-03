Jacek Nizinkiewicz: Władza czy przyzwoitość? Test na odpowiedzialność

Szymon Hołownia zawiesił kampanię wyborczą. Okazuje się, że w kandydacie najmłodszym stażem politycznym jest najwięcej odpowiedzialności za dobro wspólne. To nie jest czas na uprawianie polityki. Lekarze namawiają do pozostania w domu przez najbliższe tygodnie i zapewniają, że pandemia nie ustąpi szybko. Do planowego terminu wyborów prezydenckich koronawirus nie przestanie być zagrożeniem w Polsce i na świecie.

