Dąbrowska: Przewodniczący Platformy stracił swój matecznik na Dolnym Śląsku

Grzegorz Schetyna stracił Dolny Śląsk, bo prowadził tam rabunkową politykę, także w Platformie. A Bezpartyjni Samorządowcy, którzy go okiwali, dopiero zaczynają się rozkręcać.

O ile można się spierać co do ostatecznego wyniku wyborów samorządowych – czyli kto trochę bardziej przegrał, a kto trochę bardziej wygrał – o tyle w sejmikach wątpliwości raczej nie ma: PiS jest zwycięzcą. A w dodatku odnosi sukcesy na polu zawierania regionalnych koalicji, na którym nikt mu nie wróżył powodzenia.

Poniżej dalsza część artykułu

Na Dolnym Śląsku będzie więc rządzić PiS z Bezpartyjnymi Samorządowcami, a to oznacza umocnienie kontroli nad złotą, a właściwie miedzianą żyłą polskiej gospodarki – KGHM. Prezydent Lubina, gdzie siedzibę ma miedziowy gigant, to Robert Raczyński z Bezpartyjnych, który ma długą historię wojen i sojuszy z liderem PO. By poznać ich przyczyny, trzeba by się cofnąć do lat 80. i jednej z wrocławskich kawiarni, w której bohaterowie dzisiejszej polityki, włącznie z Adamem Lipińskim, wiceprezesem PiS, oddawali sie zażartym dyskusjom przy piwie.

Dziś więc nie mają kłopotu z tym, żeby negocjować koalicje wyborcze, a nawet na siebie krzyczeć. To rozdanie wygrał prezydent Lubina. – Raczyński załatwił coś, co nie udało się żadnym posłom, mimo wielu obietnic: obniżenie podatku miedziowego – wyjaśnia jedna z osób znających kulisy negocjacji sejmikowych. – Więc on jest tam teraz królem i nikt nie podważy jego pozycji.

W innych miejscach liderowi PO wcale nie szło lepiej. W Legnicy po zażartej walce, w II turze wyraźnie wygrał dotychczasowy prezydent Tadeusz Krzakowski, kolejny zresztą raz, z kandydatem PO.

W Świdnicy z kolei wygrała kandydatka z SLD, także dotychczasowa prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska, którą co prawda Koalicja Obywatelska poparła, ale trudno byłoby uznać tamtejszy układ władzy lokalnej za należący do Schetyny. Podobnie w Wałbrzychu. Roman Szełemej, bez zbytniej przesady można powiedzieć, że uwielbiany przez mieszkańców, nie potrzebował nawet poparcia Koalicji Obywatelskiej, które otrzymał bez własnych zabiegów. Wręcz przeciwnie. Jak opowiadają świadkowie, podczas spotkania wyborczego na zamku Książ, gdy zobaczył lidera PO, odwrócił się i odszedł, by nikt nie zdążył im zrobić wspólnego zdjęcia.

No i jeszcze Wrocław. Tu przewodniczący Platformy najpierw poparł prof. Alicję Chybicką, która byłaby na pewno wobec niego lojalna, a przy okazji popularna w elektoracie. Jednak uległ namowom tych, którzy w pani profesor nie widzieli rasowego polityka, i wybór padł na Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Po to tylko, żeby się z niego szybko wycofać i zgodzić na kandydata wystawionego przez ustępującego prezydenta Rafała Dutkiewicza. Czy teraz Platformie uda się Jacka Sutryka pozyskać?

Koalicja Obywatelska błyskotliwie wygrywała w miastach, szczególnie w II turze, ale to nie znaczy, że jej główny lider i twórca ma się z czego cieszyć po wyborach. Wymknął mu się matecznik. Dlaczego? – Schetynie zabrakło sierżantów – mówi jeden z dolnośląskich polityków. – Bez nich wojny nie da się wygrać, a oni z PO odeszli.

Zapewne pracują teraz w Bezpartyjnych Samorządowcach.