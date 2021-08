Sondaż: Jak Amerykanie oceniają politykę Bidena wobec Afganistanu?

Amerykańscy żołnierze mają opuścić Afganistan do 31 sierpnia - wtedy też USA zakończą obecność wojskową w Afganistanie, co wynika z porozumienia zawartego z talibami. Talibowie zdecydowanie odrzucali możliwość dłuższego pozostawania w kraju cudzoziemskich wojsk zapowiadając, że uznają to za "nieuprawnioną okupację", która "będzie mieć swoje konsekwencje".

Sondaż ABC News/Ipsos został przeprowadzony już po zamachu terrorystycznym w pobliżu lotniska w Kabulu, w którym zginęło 13 amerykańskich żołnierzy i 170 Afgańczyków, a setki osób zostało rannych. Zamach przeprowadziła organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie Prowincji Chorasan.

Ze sposobu prowadzenia przez prezydenta Joe Bidena polityki wobec Afganistanu zadowolonych jest obecnie 38 proc. Amerykanów - o 17 punktów procentowych mniej niż w sondażu z 23-24 lipca.