Biegli wydali opinię. Falenta poczytalny

Dziewięć zarzutów

Przebadania przez biegłych chciał sam biznesmen, który skarżył się na swój stan zdrowia (według medialnych doniesień ma cierpieć m.in. na depresję). Prokuratura się zgodziła, chcąc mieć pewność co do jego poczytalności. Zwłaszcza że po tym, jak w grudniu 2016 r. Falenta został skazany, unikał stawienia się w zakładzie karnym, by odsiedzieć wyrok, uciekł do Hiszpanii, był poszukiwany. Zanim w kwietniu ubiegłego roku został tam zatrzymany i sprowadzony do kraju, biznesmen w desperacji, podczas próby zatrzymania go w hotelu zaczął wspinać się na barierkę balkonu – ostatecznie się poddał. Mając na względzie także te zachowania, śledczy zdecydowali, że zasadne będzie wydanie opinii na temat jego stanu psychicznego.