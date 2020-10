Jacek Trela: adwokatura pomoże pro bono protestującym w Strajku Kobiet

Adwokaci włączyli się w akcję pomocy dla protestujących obywateli utworzoną przez Koalicję Obywatelską: Sieć Obrony Protestujących. Będą pro bono pomagali kobietom protestującym przeciwko wyrokowi TK.

- Ludzie wyszli w obronie praw człowieka. Spodziewamy się licznych zatrzymań. Adwokatura zawsze stoi po stronie obywateli. NRA i okręgowe rady zorganizowały pomoc dla zatrzymanych. W tę pomoc zaangażowanych jest ponad tysiąc adwokatów. Pamiętajcie, że każdy zatrzymany ma prawo zażądać pomocy adwokata. Na naszych stronach internetowych są opublikowane listy adwokatów chętnych do pomocy – mówił Jacek Trela, szef NRA.

To reakcja na decyzję prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który w środę wysłał prokuratorom wytyczne ws. postępowania z organizatorami strajków społecznych. Prokuratura chce, by śledczy stawiali im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, bo protesty prowadzą do rozpowszechniania choroby zakaźnej. Za takie czyny grozi nawet 12 lat więzienia.

W poniedziałek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Sprzeciwiło się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawo do godności, prawo do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym oraz naruszającym konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania.

