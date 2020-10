Włodek Pawlik: Będąc w NZS stałem po właściwej stronie

Co pan czuje patrząc na dalsze działania organizacji, do której należał Pan w czasach studenckich?

Cieszę się, że dzisiejsze NZS nawiązuje do czasów jego powstania. Ta studencka organizacja, która została utworzona na fali wielkiego ruchu oporu wobec PRL-u, jest bez wątpienia w cieniu dominujących narracji o latach społecznego buntu lat 80-tych w Polsce... A przecież studenci z tamtego okresu działający w niezależnych strukturach na polskich uczelniach charakteryzowali się odwagą i wielka determinacją w walce o wolność i demokrację. To my z NZS-u strajkowaliśmy do 12 grudnia 1981 roku. Dzień później został wprowadzony Stan Wojenny.