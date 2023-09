fatshamingworks nie pomaga schudnąć, raczej pogłębia chorobę otyłościową

Obrażania, zawstydzania i upokarzania z uwagi na nadmierną masę ciała doświadczyło w internecie aż 48 proc. internautów. Użytkownicy internetu nie wnikając w przyczyny choroby tłumaczą, że chcą w ten sposób uświadomić komuś, że „się zaniedbał” i powinien „wziąć się za siebie”. Tymczasem #fatshamingworks to szkodliwy trend, który dyskryminuje chorych i jeszcze bardziej pogłębia społeczny problem otyłości.

Otyli są upokarzani nie tylko w internecie, ale także w szkole, miejscu pracy, w środkach komunikacji miejskiej i u znajomych. Z drugiej stony najrzadziej obrażani się na siłowni, basenie i w urzędach.

Otyłość to choroba jak każda inna

Otyłość została wpisana przez WHO na listę chorób już prawie 60 lat temu: w ICD-10 widnieje pod kodem E66. – Ciągle zbyt mało osób wie, że otyłość to choroba. Choroba nawrotowa, z niezwykle długą listą powikłań (ponad 200). W jej trakcie dochodzi do zmian epigenetycznych, powstaje oporność w naturalnych procesach metabolicznych i często nie da się określić jej patogenezy. To w dużym skrócie znaczy, że otyłość to nie jest to wybór ani wina chorego. Ta choroba istotnie zmienia natomiast wygląd i przyjęło się, że jest pewnego rodzaju defektem wynikającym z zaniedbań osoby chorującej. Tymczasem wielu chorych odżywia się zdrowo, są aktywni fizycznie, a mimo to spadek masy ciała nie jest widoczny, choć robią wszystko, co samodzielnie mogą. Dlatego tu potrzeba wsparcia ze strony lekarza i zrozumienia ze strony społeczeństwa – komentuje prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Niebezpieczny trend

Hasztagi to wygodne narzędzia, dzięki którym można kategoryzować informacje w mediach społecznościowych. Niestety, to właśnie wykorzystują hejterzy do stygmatyzowania chorych na otyłość, dosłownie „przyklejając” im krzywdzącą etykietę #fatshmaingworks. Tak osoby, które padły ofiarą jednego hejtera, łatwo mogą pojawić się w wyszukiwarce kolejnego. To spirala, która potrafi błyskawicznie się nakręcić: