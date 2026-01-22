Reklama

Ogromne koszty nadwykonań w szpitalach. Pieniędzy wciąż nie wypłacono

Blisko 4,5 mld zł wyniosły koszty tzw. nadwykonań w szpitalach w drugiej połowie 2025 r. NFZ nadal nie rozliczył świadczeń zrealizowanych w III kwartale ubiegłego roku. Szczegółowe wyliczenia podaje portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 22.01.2026 16:07

NFZ nadal nie rozliczył nadwykonań w szpitalach w drugiej połowie roku. Koszty wyniosły 4,5 mld zł

NFZ nadal nie rozliczył nadwykonań w szpitalach w drugiej połowie roku. Koszty wyniosły 4,5 mld zł

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Informację na temat finansowania świadczeń za 2025 r. przedstawili w Sejmie w środę przedstawiciele NFZ. Jak z niej wynika, nadal nie wypłacono w pełni zaległości wobec szpitali z III kwartału ubiegłego roku.

Szpitale czekają na pieniądze za nadwykonania. Kwoty robią wrażenie

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, wartość świadczeń, które nie zostały jeszcze sfinansowane przez NFZ za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku opiewa na 2,07 mld zł. Kwota za IV kwartał wynosi 2,4 mld zł. Daje to łącznie blisko 4,5 mld zł. O ile domykanie IV kwartału w szpitalach jest jeszcze w toku, to w przypadku III kwartału pieniędzy nadal nie wypłacono w pełni.

Niewypłacone świadczenia nielimitowane za 2025 r., które NFZ ma obowiązek wypłacić w 100 procentach, stanowią prawie 1,5 mld zł. Fundusz deklaruje, że zostaną one spłacone do połowy lutego. W przypadku nadwykonań świadczeń limitowanych, których wartość przekracza 2,9 mld zł – takiej pewności nie ma. Kwestia ich wypłaty ma się rozstrzygnąć również w połowie lutego.

„Sytuacja była komfortowa, gdy mieliśmy poduszkę finansową po pandemii i mogliśmy te nadwykonania wypłacać w 100 proc. To się wszystkim bardzo podobało, ale w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której tej poduszki już nie mamy” – tłumaczył wiceprezes NFZ Marek Augustyn.

Czytaj więcej: Ponad 4,5 mld zł za nadwykonania w szpitalach. NFZ wciąż nie rozliczył trzeciego kwartału

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ustawa budżetowa podpisana. Będą wyższe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r.
Zdrowie
Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r. Eksperci: Budżet minimum

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) szpitale ochrona zdrowia
Za zlikwidowane oddziały szpitale będą mogły liczyć na bonus, wynika z projektu rozporządzenia, nad
Zdrowie
Bonus dla szpitali za likwidację oddziałów? Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany
Senat zajmuje się projektem ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów
Zdrowie
Kto może udzielać pomocy psychologicznej? Spór wokół ustawy
Szczepionka Pfizer/BioNTech (fot. AFP)
Zdrowie
Pfizer pozywa Polskę w Brukseli. Gigant farmaceutyczny „skorzystał z wyjątku"
Powstaje nowa odsłona ścieżki specjalizacji chirurgii ogólnej
Zdrowie
Specjalizacja z chirurgii ogólnej w nowej odsłonie. Co się zmieni?
Ustawa budżetowa podpisana. Będą wyższe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r.
Zdrowie
Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r. Eksperci: Budżet minimum
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama