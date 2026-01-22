Informację na temat finansowania świadczeń za 2025 r. przedstawili w Sejmie w środę przedstawiciele NFZ. Jak z niej wynika, nadal nie wypłacono w pełni zaległości wobec szpitali z III kwartału ubiegłego roku.

Szpitale czekają na pieniądze za nadwykonania. Kwoty robią wrażenie

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, wartość świadczeń, które nie zostały jeszcze sfinansowane przez NFZ za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku opiewa na 2,07 mld zł. Kwota za IV kwartał wynosi 2,4 mld zł. Daje to łącznie blisko 4,5 mld zł. O ile domykanie IV kwartału w szpitalach jest jeszcze w toku, to w przypadku III kwartału pieniędzy nadal nie wypłacono w pełni.

Niewypłacone świadczenia nielimitowane za 2025 r., które NFZ ma obowiązek wypłacić w 100 procentach, stanowią prawie 1,5 mld zł. Fundusz deklaruje, że zostaną one spłacone do połowy lutego. W przypadku nadwykonań świadczeń limitowanych, których wartość przekracza 2,9 mld zł – takiej pewności nie ma. Kwestia ich wypłaty ma się rozstrzygnąć również w połowie lutego.

„Sytuacja była komfortowa, gdy mieliśmy poduszkę finansową po pandemii i mogliśmy te nadwykonania wypłacać w 100 proc. To się wszystkim bardzo podobało, ale w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której tej poduszki już nie mamy” – tłumaczył wiceprezes NFZ Marek Augustyn.

