Reklama

Bonus dla szpitali za likwidację oddziałów? Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany

Ministerstwo Zdrowia planuje zachęcać szpitale do restrukturyzacji oraz zmiany profili na takie, które będą odpowiadać zapotrzebowaniu pacjentów na danym terenie. Realizacji tego celu służyć ma przygotowywany właśnie projekt rozporządzenia. O sprawie donosi Rynek Zdrowia.

Publikacja: 22.01.2026 15:54

Za zlikwidowane oddziały szpitale będą mogły liczyć na bonus, wynika z projektu rozporządzenia, nad

Za zlikwidowane oddziały szpitale będą mogły liczyć na bonus, wynika z projektu rozporządzenia, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia

Foto: upixa / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Serwis informuje, że Ministerstwo Zdrowia właśnie kończy pracę nad projektem rozporządzenia dotyczącego sposobu ustalania ryczałtu dla szpitali. Zgodnie z nim, jeśli placówka zlikwiduje dany profil oddziału, w dwóch kolejnych latach będzie mogła zachować 50 proc. dotychczasowego ryczałtu za zlikwidowany profil. Takie rozwiązanie ma zachęcić szpitale do restrukturyzacji. Ze wspomnianego bonusu ryczałtowego będą mogły skorzystać te placówki, które wprowadzą zmiany w latach 2026-2029.

Reforma szpitali: Będą nowe zasady ryczałtu?

Ostateczną wersję projektu rozporządzenia, jak dowiedział się Rynek Zdrowia, ministerstwo ma upublicznić do końca tego tygodnia.

Serwis przypomina, że projekt pojawił się już w ubiegłym roku, a w trakcie prac nad nim omawiano kilka pomysłów. Ministerstwo Finansów zwracało uwagę na trudności w określeniu nawet szacunkowych kosztów całego przedsięwzięcia.

– W przypadku braku możliwości oszacowania skutków finansowych należy poddać pod rozwagę rezygnację z wprowadzania projektowanych zmian. Szczególnie w kontekście sygnalizowanych w ostatnim czasie dodatkowych okoliczności związanych ze zwiększonymi potrzebami finansowymi NFZ w roku 2025 i w latach następnych – podkreślała wiceminister finansów Hanna Majszczyk cytowana przez Rynek Zdrowia.

Czytaj więcej: „Oddział widmo”, za który zapłaci NFZ. Szpitale mają dostać bonus za likwidację

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Waloryzacja wynagrodzeń medyków w 2026 r. stoi pod znakiem zapytania. Ministra zdrowia wyjaśnia
Zdrowie
Plany ministerstwa mogą zaskoczyć medyków. Co z podwyżką pensji w 2026 roku?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) szpitale Reformy
Senat zajmuje się projektem ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów
Zdrowie
Kto może udzielać pomocy psychologicznej? Spór wokół ustawy
Szczepionka Pfizer/BioNTech (fot. AFP)
Zdrowie
Pfizer pozywa Polskę w Brukseli. Gigant farmaceutyczny „skorzystał z wyjątku"
Powstaje nowa odsłona ścieżki specjalizacji chirurgii ogólnej
Zdrowie
Specjalizacja z chirurgii ogólnej w nowej odsłonie. Co się zmieni?
Ustawa budżetowa podpisana. Będą wyższe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r.
Zdrowie
Rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w 2026 r. Eksperci: Budżet minimum
Sprzedaż sieci aptek Gemini zaskoczyła m.in. Głównego Inspektora Farmaceutycznego / zdjęcie ilustrac
Zdrowie
Sieć aptek sprzedana. GIF sprawdza zaskakującą transakcję
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama