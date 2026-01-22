Aktualizacja: 22.01.2026 16:00 Publikacja: 22.01.2026 15:54
Za zlikwidowane oddziały szpitale będą mogły liczyć na bonus, wynika z projektu rozporządzenia, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia
Foto: upixa / Adobe Stock
Serwis informuje, że Ministerstwo Zdrowia właśnie kończy pracę nad projektem rozporządzenia dotyczącego sposobu ustalania ryczałtu dla szpitali. Zgodnie z nim, jeśli placówka zlikwiduje dany profil oddziału, w dwóch kolejnych latach będzie mogła zachować 50 proc. dotychczasowego ryczałtu za zlikwidowany profil. Takie rozwiązanie ma zachęcić szpitale do restrukturyzacji. Ze wspomnianego bonusu ryczałtowego będą mogły skorzystać te placówki, które wprowadzą zmiany w latach 2026-2029.
Ostateczną wersję projektu rozporządzenia, jak dowiedział się Rynek Zdrowia, ministerstwo ma upublicznić do końca tego tygodnia.
Serwis przypomina, że projekt pojawił się już w ubiegłym roku, a w trakcie prac nad nim omawiano kilka pomysłów. Ministerstwo Finansów zwracało uwagę na trudności w określeniu nawet szacunkowych kosztów całego przedsięwzięcia.
– W przypadku braku możliwości oszacowania skutków finansowych należy poddać pod rozwagę rezygnację z wprowadzania projektowanych zmian. Szczególnie w kontekście sygnalizowanych w ostatnim czasie dodatkowych okoliczności związanych ze zwiększonymi potrzebami finansowymi NFZ w roku 2025 i w latach następnych – podkreślała wiceminister finansów Hanna Majszczyk cytowana przez Rynek Zdrowia.
Źródło: rp.pl
