Jak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego udostępnionych portalowi Rynek Zdrowia, karetki pogotowia ratunkowego najczęściej wyjeżdżały do wezwań w Sosnowcu. Najwięcej pacjentów pogotowia przyjął natomiast Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Gdzie ratownicy mieli najwięcej pracy? Ważne rady dla pacjentów

W 2025 r. karetki wyjeżdżały w Polsce średnio do dwóch na trzy zgłoszenia. Najczęściej pogotowie wzywano do różnego rodzaju urazów lub obrażeń. Stanowiły one 461 tys. przypadków. W 373 tys. przypadków powodem wezwania była duszność. Często zgłaszano także zasłabnięcia lub bóle brzucha – po 314 tys. zgłoszeń. Natomiast 493 tys. wezwań stanowiło innego rodzaju złe samopoczucie.

Ratownicy przypominają, o jakich zasadach warto pamiętać, wzywając pogotowie.

„Wzywając karetkę pogotowia, zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. Odpowiadaj na pytania dyspozytora. Stosuj się do jego poleceń. Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego polecenia dyspozytora. Nie odkładaj pierwszy słuchawki” – radzi na swojej stronie Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej.