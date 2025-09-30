Podczas wydarzenia uczestnicy odpowiedzą m.in. na pytanie, jak dobrze analizować trendy i wykorzystać potencjał innowacji medycznych, by stworzyć modele zarządzania i współpracy między zawodami medycznymi, które koncentrują się na bezpiecznej i jakościowej opiece nad pacjentami. Ważnym elementem Kongresu będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Nauk Medycznych.

Program Kongresu Future Health

Foto: Kongres Future Health