Co dalej z regulacją saszetek nikotynowych?

Propozycja zmian w przepisach dotyczących innowacyjnych wyrobów tytoniowych została omówiona w Sejmie 21 listopada podczas wspólnego posiedzenia trzech zespołów parlamentarnych: ds. chorób cywilizacyjnych, dzieci oraz przeciwdziałania uzależnieniom. – Obecnie dostępne na rynku woreczki z syntetyczną nikotyną nie są wyrobem tytoniowym, wobec tego nie są regulowane przepisami naszej ustawy tytoniowej. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne mające na celu uregulowanie rynku wyżej wymienionych wyrobów. Po podjęciu ostatecznych decyzji projekt doprecyzowujący przepisy ustawowe w tym zakresie zostanie przekazany do zespołu programowania prac rządu celem wpisania go do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów – powiedziała podczas posiedzenia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Jak jest w innych krajach UE?

Państwa UE, w których saszetki nikotynowe są dostępne w sprzedaży, obwarowały wyrób regulacjami, a część z nich dotyczy podatku akcyzowego. Podstawą do wyliczenia akcyzy zwykle jest masa wyrobu. W Danii akcyza wynosi ok. 2,31 zł za 1 mg nikotyny i obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Dozwolone stężenie nikotyny w jednej saszetce to 9 mg. Czesi zalegalizowali stężenie nikotyny w saszetkach na poziomie 12 mg na jeden woreczek uznając, że saszetka nikotynowa to „beztytoniowy wyrób zawierający nikotynę do stosowania doustnego, który nie jest uregulowany bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniem Unii Europejskiej”. Na Węgrzech sytuację prawną saszetek nikotynowych reguluje ustawa z 1999 r. Dozwolone stężenie nikotyny na woreczek wynosi tu 17 mg, a podatek sięga ok. 252 zł za kilogram. We Włoszech regulacje przyjęte w lutym 2022 r. ustanowiły podatek na poziomie ok. 95 zł za kilogram. Inne kraje UE, które określiły maksymalne stężenia nikotyny na woreczek i zapisały je w ustawach to m.in. Estonia – 25 mg, Finlandia – 16,6 mg, Islandia – 20 mg, Litwa – 16 mg, czy Słowenia – 20 mg na 1 woreczek.

Model szwedzki

Państwem z najdłuższą tradycją używania saszetek nikotynowych i zarazem najwyższym w całej UE odsetkiem populacji używającej tych wyrobów jest Szwecja. Używanie saszetek nikotynowych i „snusów”, czyli woreczków z tytoniem zastąpiło tu palenie papierosów. W rezultacie Szwecja ma obecnie najniższy w całej UE wskaźnik zgonów i zachorowalności na choroby spowodowane paleniem papierosów. Według raportu „Szwedzkie doświadczenie: mapa drogowa dla społeczeństwa wolnego od dymu papierosowego” zapadalność na nowotwory powiązane z papierosami jest w Szwecji o 41 proc. niższa niż w innych krajach UE, a śmiertelność o 38 proc. niższa niż średnia unijna. Autorzy raportu wskazują, że przyjęcie szwedzkiego modelu walki z paleniem papierosów pozwoliłoby uratować do końca tej dekady ok. 3,5 mln palaczy w UE od przedwczesnego zgonu spowodowanego paleniem papierosów.

W Szwecji przepisy regulujące dawkę nikotyny w saszetkach uchwalono w 2018 r., a od tego początku 2024 roku podatek od saszetek nikotynowych wynosi ok. 82 zł za kilogram przy dozwolonym stężeniu nikotyny do 12 mg.

W Polsce sprzedaż „snusów”, czyli saszetek zawierających tytoń (nie zaś nikotynę), jest zakazana.