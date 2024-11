Szpitale, które podpisały umowę z NFZ, nieodpłatnie udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym (są to tzw. świadczenia gwarantowane określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego). Jak stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenie opieki zdrowotnej to świadczenie zdrowotne, zdrowotne rzeczowe oraz towarzyszące. Ostatnie z wymienionych stanowi zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie. Są jednak usługi, za które pacjent musi dodatkowo zapłacić.

Opłaty w szpitalach: Dodatkowa płatna opieka

O dodatkowych kosztach pacjentów mowa między innymi w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pacjent ma prawo do tego, by osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie kontaktować się z innymi osobami. Z kolei art. 34 ust. 1 mówi o tym, że pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Rozumie się przez nią taką opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także opiekę nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopni niepełnosprawności oraz nad pacjentką w ciąży, w czasie porodu i połogu.

Jak stanowi art. 35 ust. 1, to pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa we wspomnianych art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1, jeżeli skutkuje to dodatkowymi kosztami, które ponosi podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. O tym, ile wynosić ma oplata, decyduje kierownik podmiotu, a pod uwagę musi wziąć rzeczywiste koszty realizacji tych praw. Informacja o kosztach musi być jawna i udostępniona w lokalu zakładu leczniczego.

Czy udostępnianie dokumentacji medycznej jest darmowe?

W kontekście opłat warto przyjrzeć się również art. 28 ust. 1 wspomnianej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób, który określa art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.