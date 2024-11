Posłanka Krystyna Skowrońska (KO) zapytała posłów opozycji, czy pamiętają, jak NFZ zakończył ubiegły rok: 16,5 mld zł stratą. Przypomniała też ustawy, które zwiększyły zobowiązania Funduszu wobec szpitali i przychodni: między innymi przejęcie od budżetu finansowania ratownictwa medycznego czy zmianę poziomu wynagrodzeń. – Gdyby było tak dobrze, jak teraz mówicie, to szpitale wojewódzkie nie zaciągałyby kredytów pod zastaw majątku, a władze regionów by nie poręczyły tych pożyczek – powiedziała. Jej zdaniem potrzebna jest przy obecnym poziomie finansowania ochrony zdrowia racjonalizacja w systemie. – Jeśli chcecie podnieść składkę to powiedzcie – zwróciła się do opozycji.

Marcelina Zawisza z partii Razem stwierdziła, że mówienie o konieczności racjonalizacji przy obecnym poziomie finansowania jest „uczciwym podejściem”. Zaapelowała do ministerstwa zdrowia, by przedstawił statystyki na temat liczby wykonanych świadczeń w różnych specjalnościach w tym i w ubiegłym roku. Dodała, że na ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, zakładającej mechanizm corocznego waloryzowania płac pracowników warto patrzeć nie jako na koszt, tylko jako na inwestycję: - Gdyby nie ona, mielibyśmy większy odpływ na kadry niż dziś - stwierdziła. Dodała, że są przynajmniej „dwie ścieżki” racjonalizacji: - Można zwijać system, albo wzmocnić inne zawody medyczne – czyli udostępnić dla nich część obecnych wyłącznych uprawnień lekarzy. - Gdy procedowaliśmy nad ustawa o minimalnych wynagrodzeniach to wiedzieliśmy, ze potrzebne jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, co się zmieniło- zapytała posłów obecnej koalicji. Jej zdaniem systemowi potrzebny jest "porządny zastrzyk", tak by przeznaczono na niego 8 proc. PKB.

Gorący dzień w Sejmie

Wcześniej, w godzinach porannych, Mariusz Błaszczak poinformował w Sejmie, że klub PiS złożył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Jest to jego zdaniem konsekwencja "zapaści w służbie zdrowia, do jakiej doszło po 10 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia". Minister Leszczyna zaś zapowiedziała zmiany w przygotowywanej przez rząd reformie szpitalnictwa. Projekt ustawy o świadczeniach ma trafić na posiedzenie rządu w najbliższy wtorek. Ministerstwo zdrowia zrezygnuje z propozycji, by decyzja o utrzymaniu oddziałów położniczych była uzależniona od liczby porodów (miało być to 400 urodzeń w ciągu roku). O tym, czy oddział ma istnieć czy nie w przypadku niższej liczby urodzeń zdecydować będzie miał zespół składający się z wojewody, konsultanta wojewódzkiego i organu założycielskiego placówki. Ta opinia będzie wiążąca dla minister zdrowia. Nowa krajowa sieć szpitali ma zacząć funkcjonować od 2027r.