Alkotubki wycofane, ale to nie koniec. Będą zmiany w prawie

- Ja już rozmawiałem dzisiaj od rana z wieloma ministrami. Na razie skupimy się na tym, żeby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder. Bo i tak innych słów nie jestem w stanie użyć. Dziś będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne, w jakich resortach, poniosą ludzie, którzy nie wykazali się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach – mówił Tusk.

Także na portalu X premier zamieścił wideo, w którym porusza sprawę „alkotubek”. Poinformował w nim, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje ustawę, która systemowo wyeliminuje zagrożenia tego typu.

- Tutaj nie ma miejsca na żadne negocjacje – tego typu zagrożenie musi zniknąć, a osoby, które do tego dopuściły, na pewno mogą spodziewać się konsekwencji – podkreślił.

„To co robicie, to ZŁO w czystej postaci”. Szymon Hołownia nie przebiera w słowach

Aferą alkotubek zajął się również marszałek Szymon Hołownia. W emocjonalnym wpisie na Instagramie zaznacza między innymi: „Piszę to jako poseł, ale przede wszystkim jako ojciec. Szanowna firmo od wódy w saszetkach, to co robicie, to ZŁO w czystej postaci. Skoro chcecie już rozpijać nasze dzieci, zacznijcie im jeszcze może sprzedawać broń w ramach »przeniesienia dziecięcej rywalizacji na nowy poziom realności«, czy jaki tam inny bullshit Wasz marketing wymyśli. Mam szczerą nadzieję, że karma do Was wróci i Wasza chciwość ukarze się sama. Że zaprotestują odpowiedzialni producenci dziecięcych przekąsek. I że bojkot konsumencki pokaże Wam, że z rodzicami nie warto zadzierać”.

Wczoraj wieczorem, po wycofaniu się producenta saszetek Voodoo Monkey z produkcji, Hołownia opublikował wideo, w którym podkreśla, że nie jest to zakończenie tej sprawy. Skierował on pismo do prezesa UOKiK, w którym porusza dwie kwestie: naruszenie rynkowej konkurencji oraz sprawdzenie przez inspekcję handlową, czy to, co się stało, jest zgodne z prawem. Marszałek zaprasza również prezesa UOKiK na rozmowę.