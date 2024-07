Alkoholik z Tik Toka: Trzeba ograniczyć ludziom dostęp do alkoholu

Stołeczny ratusz podaje, że w warszawskich konsultacjach wzięło udział 8 tys. osób. Wyjątkowo dużo.

Tak, bo sprawa alkoholu bardzo ludzi porusza. Ale to pokazuje także, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że problem z alkoholem istnieje. Wystarczy spojrzeć na statystyki – rocznie z powodu przedawkowania narkotyków umiera ok. 200 osób, z powodu przedawkowania alkoholu – około 7 tys. Trzeba otwarcie mówić, że alkohol to ciężki narkotyk.

Od dłuższego czasu mówi się też o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła w mediach, że ustawa jest już praktycznie gotowa. A na stacjach benzynowych alkohol kupowany jest zwłaszcza między 23 a 1 w nocy. I tak nie powinno być. Godziny największego obrotu alkoholem na stacjach pokazują, dla kogo jest w tych miejscach alkohol. Idą po niego ci, którzy w środku nocy bez tej flaszki nie mogą się obejść. Zdecydowanie taki handel powinien być zlikwidowany, bo jeśli władza może mieć wpływ na utrudnianie dostępu do alkoholu, powinna to robić. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu krajach np. w Skandynawii nie tylko nie kupi się alkoholu na stacji ale w dodatku można go dostać tylko w ściśle określonych punktach. I tam jest to normalne.

Minister zdrowia chce się także przyjrzeć promocjom w sklepach oferujących lepsze ceny za alkohol gdy kupuje się jego większą ilość czyli słynnym promocjom „8 piw plus 8 gratis”. Myśli także o wyższej akcyzie na wyroby spirytusowe.

Tego typu promocje zachęcają do zakupu alkoholu, bo okazuje się, ze w ten sposób można kupić np. butelkę piwa za 1,60 zł. To tyle samo, co kilka lat temu podczas gdy zarobki w ostatnich latach znacząco wzrosły. Alkohol staje się więc w Polsce najtańszą rozrywką. Tak samo w miejscu stoi cena wódki, bo spójrzmy, że butelka kosztuje ok. 30 zł, podczas gdy za chleb płacimy 7 zł. Dlatego podwyżka akcyzy też jest dobrym rozwiązaniem. Powinno się też wreszcie zrobić porządek z reklamami alkoholu, bo one uczą nas, że picie alkoholu to przyjemność.

A czy podwyżka akcyzy nie uderzy w rodziny osób uzależnionych. Oni w ten sposób wydadzą na wódkę wszystkie pieniądze z domu.