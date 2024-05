Higienistki. Nowe uprawienia, ale pod nadzorem?

W projekcie jest bowiem określone, że higienistka ma wykonywać na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty zabiegi profilaktyczno-lecznicze utrzymujące efekty leczenia, takie jak: usuwanie złogów twardych i miękkich, lakowanie, diagnostyka próchnicy oraz piaskowanie uzębienia czy też ma uzgadniać z lekarzem dentystą treści zaleceń przedzabiegowych i pozabiegowych. Dr Natalia Piotrowska podkreśla, że ustawa miała nadawać higienistkom więcej uprawnień, a tym samym miały ponosić większą odpowiedzialność, ale zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia to zaburzają.

— Akt wykonawczy wydawany przez ministra właściwego do spraw zdrowia musi się mieścić w granicach przepisów ustawowych. Nie może być tak, że akt normatywny wydawany przez ministerstwo będzie zmieniał w jakikolwiek sposób to, co uchwaliła władza ustawodawcza — uważa dr Natalia Piotrowska.

W projekcie rozporządzenia nie wspomniano m.in. o możliwości wykonywania przez higienistki wybielania, które obecnie wykonują. W ocenie higienistki Małgorzaty Banach wybielanie mieści się w granicach profilaktyki, chociaż zastrzega, że zapisy w projekcie nie są jednoznaczne.

Z kolei według higienistki Justyny Gęsickiej, jeśli nie zabroniono w przepisach wykonywania przez higienistki wybielania, to należy uznać, że można je wykonywać.

Prezes István Tánczos podkreśla natomiast, że dotychczas higienistki wiele czynności wykonywały samodzielnie, ponieważ nierealne jest, aby lekarz stał przy nich przez cały czas. Z nowo przygotowanych zmian wynika natomiast, że jeśli higienistka otworzy swój gabinet, to nadal będzie musiała zatrudnić lekarza, który obejmie ją nadzorem.

— Higienistki powinny być samodzielne w kwestii profilaktyki, z wyjątkiem diagnozowania stanów przedrakowych występujących na błonie śluzowej — ocenia István Tánczos.