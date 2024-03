Minister zdrowia Izabela Leszczyna podkreśla, że to druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. - Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie – ogłosiła szefowa MZ.



Reklama

Terapie te dotyczą m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich.



Jak podaje resort, pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii: 7 we wskazaniach onkologicznych, 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.

Minister poinformowała o wprowadzeniu listy polskich leków. Jak zauważa portal medonet.pl, ta zmiana jest częścią nowelizacji ustawy o refundacji leków, która ma na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa lekowego w Polsce, ale też produkcji farmaceutycznej.

Resort przygotował dwie listy polskich leków. Pierwsza to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju, a druga to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.