Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii działający przy EMA zalecił, by nie stosować leków zawierających pseudoefedrynę u pacjentów z wysokim lub niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi lub u osób z ciężką ostrą lub przewlekłą chorobą lub niewydolnością nerek. U osób tych pseudoefedryna może skutkować wystąpienie zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii (posterior reversible encephalopathy syndrome, w skrócie PRES) i zespołu odwracalnego skurczu naczyń mózgowych (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, w skrócie RCVS).

Reklama

Zgodnie z zaleceniami EMA, pracownicy służby zdrowia powinni doradzić pacjentom, aby natychmiast zaprzestali stosowania leków z pseudoefedryną i zgłosili się na leczenie, jeśli wystąpią u nich objawy PRES lub RCVS, takie jak silny ból głowy o nagłym początku, nudności, wymioty, splątanie, drgawki i zaburzenia widzenia.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Wysokie kary za sprzedaż pseudoefedryny bez recepty Nawet pół miliona kary ma grozić aptekarzowi, który sprzeda bez recepty opakowanie leku zawierającego więcej niż 720 mg pseudoefedryny.

Co może zrobić pseudoefedryna

PRES i RCVS to rzadkie schorzenia, które mogą wiązać się ze zmniejszonym dopływem krwi do mózgu, potencjalnie powodując poważne, zagrażające życiu powikłania. PRES to zespół kliniczno-radiologiczny charakteryzujący się takimi objawami, jak ból głowy, drgawki, zaburzenia świadomości i zaburzenia widzenia. RCVS objawia się ostrymi bólami głowy, występującymi w różnych okolicznościach, takich jak aktywność seksualna, wysiłek fizyczny czy zaburzenia emocjonalne. W nielicznych przypadkach może być powikłany napadem, udarem i krwotokiem podpajęczynówkowym.

Komitet ds. Oceny Ryzyka EMA stwierdził, że jego zalecenia wynikają z analizy wszystkich dostępnych dowodów, w tym danych dotyczących bezpieczeństwa uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Wykazały one, że pseudoefedryna jest powiązana z ryzykiem PRES i RCVS.