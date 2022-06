- Doświadczenie uczy nas, że gdybyśmy nawet wprowadzili w ogromnej skali restrykcje dotyczące ograniczenia kontaktu, to choroby zakaźne potrafią omijać te bariery - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w Interii o scenariusz, w którym jesienią nałożą się siebie małpa ospa i koronawirus. Minister ocenił, że nawet, jeżeli dojdzie do "pewnego nałożenia się chorób", to ryzyko powtórzenia się "scenariusza pandemii" jest bardzo niskie.