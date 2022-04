Niemiec został objęty dochodzeniem po tym, jak władze odkryły, że otrzymał szczepionkę na koronawirusa co najmniej 87 razy - poinformowała w piątek gazeta „Freie Presse”. Według tego źródła 61-letni mężczyzna przychodził do kilku ośrodków szczepień we wschodnich landach Saksonii i Saksonii-Anhalt. Liczba 87 dawek pochodzi tylko z danych uzyskanych z samej Saksonii. Władze spodziewają się, że w rzeczywistości zastrzyków było znacznie więcej.



Jak powiedział gazecie rzecznik niemieckiego Czerwonego Krzyża Kai Kranich, pracownik ośrodka w Dreźnie nabrał podejrzeń, gdy rozpoznał 61-latka. Zaalarmował władze i gdy mężczyzna przekroczył próg kolejnego centrum szczepień, w miejscowości Eilenburg pod Lipskiem, personel wezwał policję. Ta zatrzymała mężczyznę.

Niemiecki Czerwony Krzyż wniósł zarzuty przeciwko mężczyźnie. Podejrzewa się go o udział w sprzedaży paszportów szczepień. W Saksonii już toczy się przeciwko niemu śledztwo kryminalne, a władze innych krajów związkowych na razie badają sprawę.

Jak 61-latkowi uchodziło to na sucho przez tak długi czas? Według „Freie Presse” za każdym razem, gdy mężczyzna przychodził na szczepienie, przynosił ze sobą nowy, czysty dokument szczepień. Po otrzymaniu dawki usuwał z dokumentu strony z informacjami o numerach partii szczepionek i sprzedawał je antyszczepionkowcom - twierdzą władze.

Oszust miał też wykorzystać lukę w systemie rejestracji. Zapisywał się na kolejne dawki używając własnego nazwiska i daty urodzenia, ale nie przedstawiał swojej karty ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku jego proceder byłby zapewne wykryty znacznie wcześniej.

Niemieckie media podkreślają, że sprawa ujawniła luki w krajowym systemie opieki zdrowotnej – w którym informacje medyczne w dużej mierze nie są zdigitalizowane ani scentralizowane.

W Niemczech szczepionkę przyjęło ponad 75 proc. kwalifikujących się osób, a około 58 proc. otrzymało zastrzyk przypominający. Dla porównania w Portugalii wskaźnik wyszczepienia wynosi ponad 91 proc.